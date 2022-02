https://it.sputniknews.com/20220208/m5s-decapitato-conte-resto-il-leader-e-si-andra-a-un-nuovo-voto-14994598.html

M5S decapitato, Conte: “Resto il leader e si andrà a un nuovo voto”

Il numero uno del Movimento reagisce dopo la sospensione dello statuto che ha decretato la sua elezione, deciso da un tribunale di Napoli. 08.02.2022, Sputnik Italia

Un fulmine a ciel sereno, che ha causato un nuovo scossone nel Movimento 5 stelle. Dopo l’annuncio della decisione di un tribunale civile di Napoli di sospendere le modifiche allo statuto che ha di fatto portato all’elezione di Giuseppe Conte alla guida del Movimento, è lo stesso ex premier che rilancia.Queste le parole, dopo un incontro convocato in tutta fretta con l’ex reggente Vito Crimi.E poi, in serata, a Otto e mezzo spiega la strategia: “Alla sospensione si risponde con un bagno di democrazia. Erano già in programma delle modifiche dello statuto, si aggiungerà una ratifica da parte di tutti gli iscritti, anche quelli da meno di sei mesi, senza aspettare i tempi di un giudizio processuale”.Intanto, la palla è di fatto nelle mani di Beppe Grillo. Essendo tornato in vigore il vecchio statuto del febbraio 2021, sta a lui, come garante, indire nuove consultazioni e forse addirittura sulla piattaforma Rousseau.Il ricorso: siamo delusiLa decisione del tribunale civile di Napoli è arrivata ieri, dopo il reclamo di tre iscritti partenopei, Liliana Coppola, Renato Delle Donne e Steven Hutchinson, assistiti dall’avvocato Lorenzo Borrè.I tre rappresentano diverse centinaia di iscritti che avevano reagito all’esclusione dal voto dello scorso agosto, che aveva decretato l’elezione di Conte.Quella decisione, che non aveva consentito a un terzo di iscritti (quelli da meno di sei mesi) di votare, ha di fatto invalidato la consultazione per la mancanza del quorum, secondo i giudici.

