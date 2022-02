https://it.sputniknews.com/20220208/lazio-beni-per-50-milioni-di-euro-sequestrati-dallantimafia-a-imprenditore-pontino-14998421.html

Lazio, beni per 50 milioni di euro sequestrati dall'Antimafia a imprenditore pontino

Maxi-sequestro per 50 milioni di euro messo in atto dal Servizio Centrale Anticrimine e Divisione Anticrimine di Latina nei confronti di un imprenditore. 08.02.2022, Sputnik Italia

Il Servizio Centrale Anticrimine e la Divisione Anticrimine di Latina hanno eseguito un provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca emesso dal Tribunale della Sezione Misure di Prevenzione di Roma, in accordo con la legislazione dell'antimafia.I beni sequestrati arrivano a toccare un valore stimato per l'ingente somma di 50 milioni di euro.L'uomo, attualmente sottoposto all'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria, era stato arrestato nel 2020 nell'ambito di un'inchiesta su vari reati che vanno dal riciclaggio, alla bancarotta fraudolenta, al sequestro di persona, alla corruzione e all'estorsione aggravata dal metodo mafioso.Secondo quanto riferito dagli inquirenti, l'uomo disponeva di un ingente patrimonio immobiliare, dislocato anche all'estero, nonché di diverse società ed imprese, ma anche di imbarcazioni, terreni e veicoli:"Con l’odierno provvedimento, in particolare, il Tribunale delle Misure di prevenzione di Roma, ha disposto il sequestro di un'impresa individuale, di una fondazione, della totalità delle quote e dell’intero patrimonio aziendale di 37 compagini societarie, di cui 4 ubicate nel Regno Unito e 2 in Moldavia, di 119 fabbricati e 58 terreni, 55 veicoli, 1 imbarcazione e 72 rapporti finanziari, per un valore che ammonta, come indicato, a circa 50 milioni di euro".

