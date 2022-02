https://it.sputniknews.com/20220208/la-cina-si-oppone-allespansione-della-nato-affermando-che-non-aiuta-la-sicurezza-globale-14990652.html

La Cina si oppone all'espansione della NATO, affermando che non aiuta la sicurezza globale

Il presidente Xi Jinping aveva già firmato una dichiarazione congiunta con il presidente russo Vladimir Putin, in cui esortava l'alleanza ad abbandonare "gli... 08.02.2022, Sputnik Italia

Il presidente Xi Jinping aveva già firmato una dichiarazione congiunta con il presidente russo Vladimir Putin, in cui esortava l'alleanza ad abbandonare "gli approcci ideologizzati della Guerra Fredda" e fermare l'ulteriore espansione del blocco. Ribadisce la posizione della Cina, preoccupata per la politica della NATO di minacce alla sicurezza.Il presidente Xi Jinping ha espresso nuova preoccupazione circa i tentativi di espansione ad est della Nato: In precedenza, il Dipartimento di Stato americano ha confermato che i documenti contenenti le risposte di Washington alle proposte di sicurezza russe, e pubblicati mercoledì 2 febbraio scorso da El País, sono autentici.Stando a quanto riferito da El País, le risposte alle proposte includevano l'astensione degli Stati Uniti da un ulteriore dispiegamento permanente di armi d'attacco e nucleari nell'Europa dell'est. Inoltre, il documento afferma che Washington si dichiara disponibile a considerare la possibilità di firmare un documento con la Russia su reciproche questioni di sicurezza. Secondo il documento trapelato, le proposte di Mosca erano ritenute come un possibile "oggetto di dialogo costruttivo" tra Russia, Stati Uniti e NATO.Ma sia la NATO che gli Stati Uniti hanno respinto la richiesta di vietare l'ingresso nell'organizzazione all'Ucraina.Tra le principali richieste russe vi era invece l'ottenimento di garanzie legali scritte da parte degli Usa e della NATO che quest'ultima non si espanderà verso est e/o dispiegherà armi offensive nei Paesi al confine con la Russia, in particolare l'Ucraina.Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, ha sottolineato la preoccupazione in merito da parte della Russia, richiamando il principio dell'indivisibilità della sicurezza in Europa, e chiedendo che l'alleanza spieghi la sua interpretazione di tale principio e come si allinea con la libertà di scegliere i blocchi di difesa.L'accesa discussione sulla sicurezza europea si svolge in un clima di massima tensione intorno all'Ucraina, con ripetuti annunci da parte dei Paesi occidentali di possibili attacchi all'Ucraina da parte della Russia.Mosca ha ripetutamente negato qualsiasi piano di aggressione contro Kiev.

