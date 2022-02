https://it.sputniknews.com/20220208/giallo-del-marittimo-serbo-morto-a-genova-fermato-scaricatore-con-400-kg-di-droga-purissima-15005806.html

Giallo del marittimo serbo morto a Genova: fermato scaricatore con 400 kg di droga purissima

Trovati 400 chili di cocaina purissima in vari borsoni che uno degli operatori della Culmv stava scaricando. Restano ancora molti dubbi sulla vicenda del... 08.02.2022, Sputnik Italia

Ulteriori sviluppi nella vicenda del marittimo di 50 anni serbo trovato morto ieri a Genova sulla nave cargo Adelaide, appartenente alla compagnia di navigazione Msc e ormeggiata nel porto di Genova Pra', con un profondo taglio alla gola.Fermato in fragranza di reato uno scaricatore della Culmv, la Compagnia Unica degli addetti alle operazioni di carico e scarico del porto di Genova, colto sul fatto mentre stava scaricando un container, al cui interno sono stati trovati ben 400 chili di cocaina purissima nascosta in vari borsoni.Gli inquirenti non escludono per ora nessuna ipotesi e stanno sentendo l'equipaggio, per capire se ci sia o meno un collegamento tra le due vicende, possibilità più che reale.Al momento, rimangono comunque due i fascicoli d'indagine aperti sugli altrettanti oscuri fatti del porto. Ieri l'ipotesi maggiormente accreditata per il caso del serbo è rimasta il suicidio, ma rimane da accertare un particolare non da poco: l'arma non è stata trovata. Intanto è stata disposta l'autopsia sul cadavere.A compiere l'operazione che ha portato al fermo in fragranza dello scaricatore sono stati gli uomini del nucleo economico finanziario della Guardia di Finanza di Genova, coordinati dal sostituto procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia.Le operazioni e i rilievi sulla scena a bordo della nave Msc sono state effettuate dagli uomini della squadra mobile, con la polizia scientifica e la vicina capitaneria di porto.

