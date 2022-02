https://it.sputniknews.com/20220208/eni-accelera-sullipo-di-plenitude-14999732.html

Eni accelera sull’Ipo di Plenitude

Secondo Milano Finanza, la nuova società verrà presentata ufficialmente il 7 marzo. Il collocamento sul mercato potrebbe riguardare il 30% del capitale, con un... 08.02.2022, Sputnik Italia

Eni Gas e Luce diventerà Plenitude ufficialmente il prossimo 7 marzo, secondo quanto rivela MF-Milano Finanza.Si tratta di un ulteriore passo verso l’Ipo della società, definita “l’avamposto green di Eni”.Plenitude, infatti, avrà in dote sia le attività retail sia gli asset rinnovabili e legati alla mobilità elettrica.Ci sarà, quindi, “una fase di transizione prima di operare uno switch over completo al nuovo brand”.La newco, società benefitPlenitude, guidata dall’amministratore delegato Stefano Goberti, avrà lo status di società benefit.Questo significa che deve “concorrere a creare e diffondere la cultura dell’uso sostenibile dell’energia; salvaguardare, nei rapporti con i propri dipendenti e collaboratori, la diversità e l’integrazione come risorse preziose, nonché creare condizioni favorevoli all’accoglienza ed alla flessibilità del lavoro, sostenendo la conciliabilità dei tempi di vita e di lavoro”.

