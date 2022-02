https://it.sputniknews.com/20220208/energia-di-maio-non-ci-sono-problemi-legati-alla-fornitura-15008058.html

Energia, Di Maio rassicura: "Nessun problema di fornitura all'Italia"

Energia, Di Maio rassicura: "Nessun problema di fornitura all'Italia"

Il ministro degli Esteri ha specificato che esiste un problema esclusivamente legato ai rincari, non alle forniture. Nel 2021 Gazprom ha fornito il 20% di gas...

Energia, Di Maio rassicura: "Nessun problema di fornitura all'Italia"

"L'energia è un tema cruciale". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nella sua replica in commissioni congiunte Esteri e Difesa in merito alla crisi tra Ucraina e Russia, specificando che al momento "non abbiamo problemi energetici, se non legati ai prezzi che stanno investendo tutta l'Europa, ma non di fornitura".Le forniture di gas dalla RussiaA fine gennaio, il presidente russo Vladimir Putin ha definito la Russia un fornitore di gas affidabile per l'Italia. Le compagnie energetiche italiane lavorano con Gazprom con contratti a lungo termine, cosa che permette di acquistare gas a prezzi significativamente inferiori rispetto a quelli spot, ha affermato il capo di Stato russo.Nel 2021 Gazprom ha consegnato in Italia il 20% di gas in più rispetto al 2020.

