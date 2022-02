https://it.sputniknews.com/20220208/dopo-il-canada-e-la-volta-della-nuova-zelanda-i-camionisti-circondando-il-parlamento-14996046.html

Dopo il Canada è la volta della Nuova Zelanda: i camionisti circondando il parlamento

La forma di protesta contro le restrizioni imposte dalla lotta al Covid-19, nelle modalità viste in atto in questi giorni in Canada, ha raggiunto la Nuova... 08.02.2022, Sputnik Italia

Come già successo in Canada nelle settimane scorse, gli autisti di camion, nell'ambito delle proteste contro le restrizioni anti-Covid imposte dal governo, hanno preso i propri mezzi pesanti facendo rotta sul parlamento, a colpi di clacson.Il convoglio, costituito da camper, oltre che da numerosi camion, ricoperti di scritte dal tono "la coercizione non è consenso", ha attraversato la città al grido di "ridateci la nostra libertà", facendo sosta poi, a motori accesi, nella piazza antistante il parlamento nazionale, a Wellington.Circa mille persone hanno partecipato ai comizi improvvisati a terra da parte dei partecipanti alla protesta.Jacinda Ardern, primo ministro del Paese, si è rifiutata di riceverli, riportando a motivo del diniego il fatto che la maggior parte dei cittadini della Nuova Zelanda ha dimostrato il proprio appoggio al programma di vaccinazione del governo.

