Covid, Giorgia Meloni: "Non vaccino mia figlia, la sperimentazione termina nel 2023"

La leader di Fratelli d'Italia ha spiegato di valutare il rapporto rischi-benefici della vaccinazione sui bambini. 08.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-08T13:47+0100

Per un bambino le probabilità di "morire di Covid sono le stesse di morire colpito da un fulmine". Lo ha detto Giorgia Meloni intervistata da Massimo Giannini a 30 minuti al Massimo, in diretta lastampa.it, specificando che non vaccinerà la figlia."Non vaccino mia figlia, perché il vaccino non è una religione, ma una medicina, quindi valuto i rapporto rischi-beneficio", ha detto la leader di Fratelli d'Italia.Su questo tema la Meloni era già intervenuta venerdì scorso da Massimo Giletti a Non è l'Arena, su La7, commentando le nuove regole per la scuola, che prevedono Dad e quarantena solo per gli studenti non vaccinati."Le disuguaglianze con questo governo sono aumentate per esempio con le distinzioni tra i bambini vaccinati e non vaccinati", aveva affermato, precisando che "la scienza sulla vaccinazione dei minori non è tutta d’accordo. Ho fatto fare subito a mia madre la terza dose perché è un soggetto a rischio, ma ritengo che lo stesso rischio non ci fosse per mia figlia"."In questo Paese - ha poi osservato - chiunque ha dei dubbi viene trattato come un criminale o un terrorista, chi fa domande viene silenziato".In Italia, i bambini tra 5-11 anni che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Covid sono 1.274.794 e solo 733.804, pari al 20% della platea, ha completato il ciclo. I guariti da meno di sei mesi sono 519.574.

