Cingolani: “I costi di un anno di caro-energia superano gli incassi del Recovery”

Per il ministro, bisogna superare gli ostacoli tecnologici e ideologici, per portare avanti la transizione ecologica e sfruttare il Pnrr: l’Italia non può... 08.02.2022, Sputnik Italia

La strada per che porta agli obiettivi del 2030 della transizione ecologica è ancora lunga, ma per raggiungere gli obiettivi bisogna superare ostacoli “tecnologici e ideologici”, dice il ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani a La Stampa, aggiungendo di essere preoccupato per l’impatto del caro-energia, che l’anno prossimo potrebbe superare per dimensione il Pnrr.Il Piano nazionale di ripresa e resilienza “è molto più di un grande piano industriale, ed è finanziato in parte a fondo perduto e in parte tramite prestiti. Con un debito attorno al 160% del Pil, l’Italia non può sbagliare”.Quindi, “questo ci dice che il cosiddetto piano Marshall non è la soluzione a tutti i nostri mali. Dipende da come sapremo sfruttarlo”.Bisogna puntare, secondo Cingolani, massicciamente sulle rinnovabili.I colli di bottiglia della transizionePer superare i veti e i blocchi di Regioni e autorizzazioni locali e procedere sull’aumento della potenza installata per le rinnovabili, bisogna “identificare le aree idonee”, dice Cingolani.Ma il passaggio alle rinnovabili richiede la capacità di gestire i flussi, “con una rete elettrica intelligente, perché la produzione d'energia dal sole e dal vento è intermittente” e sistemi di accumulo, che ad oggi “non sono maturi, dobbiamo svilupparli”.Su questo lavorano “le migliori menti” e “il loro peggiore nemico sono le ideologie”.“Non sono un nuclearista”Cingolani torna a parlare di nucleare, spiegando che non si può ignorare il progresso tecnologico nel campo.Progetti che tra 10 anni “potrebbero dimostrarsi sostenibili. Non vedo perché l’Italia non debba fare ricerca e sviluppo in questo settore”.

