https://it.sputniknews.com/20220208/centrodestra-salvini-non-obblighiamo-nessuno-se-qualcuno-vuole-perdere-da-solo-faccia-pure-15003052.html

Centrodestra, Salvini: "Non obblighiamo nessuno, se qualcuno vuole perdere da solo faccia pure"

Centrodestra, Salvini: "Non obblighiamo nessuno, se qualcuno vuole perdere da solo faccia pure"

Il leader della Lega rilancia l'idea di un Partito Repubblicano ai microfoni di Radio Libertà. "Se andiamo divisi - afferma - vincono gli altri". 08.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-08T14:33+0100

2022-02-08T14:33+0100

2022-02-08T14:33+0100

italia

politica italiana

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/07/13642982_0:93:960:633_1920x0_80_0_0_5d41e8f1e56ba3143a8e4888261e5009.jpg

"Se qualcuno vuole stare da solo, vincere, o più probabilmente perdere da solo, non obblighiamo nessuno, faccia pure". Lo ha dichiarato Matteo Salvini, intervenuto ai microfoni di Radio Libertà, parlando del futuro del centrodestra, nel caos dopo le elezioni al Quirinale.Salvini pensa a un centrodestra coerente e coordinato, che non vuol dire "prendere i primi Mastella e Renzi che trovi".La proposta di una federazione che superi l'idea di coalizione, intesa come sommatoria delle forze di centrodestra, per trovare una sintesi sul modello del Partito Repubblicano americano, era stata lanciata dal leader leghista dalle pagine de Il Giornale, all'indomani della rielezione di Sergio Mattarella al Colle."La Lega - rimarca - deve dar vita a qualcosa di grande, superando egoismi e beghe, se andiamo divisi, come visto alle amministrative, vincono gli altri".Tensioni in Est EuropaSul vento di guerra che soffia nell'Est Europa, Salvini rivela di aver sentito sia l'ambasciatore russo che ucraino. La sua posizione, sottolinea, non è diversa da "quello che dicono Macron o Draghi, evitiamo guerre"."Il conflitto per noi sarebbe più grave, perché noi non abbiamo le centrali nucleari che ha la Francia", afferma il leader leghista.Caro-BolletteProprio in merito ai rincari dell'energia degli ultimi mesi, Salvini fa sapere che "se non è il cdm di questa settimana, la prossima settimana penso ci sarà un intervento sul caro bollette"."Decreto o altro, a me interessa il fine - specifica - conto che arrivi proposta, leggo sui giornali cifre apri a 5, 6 o 7 miliardi, vediamo, questo è il nostro modo di stare al governo. Gli sforzi vengono premiati".

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, politica italiana