https://it.sputniknews.com/20220208/ce-lintesa-per-la-gigafactory-stellantis-a-termoli-14997851.html

C’è l’intesa per la Gigafactory Stellantis a Termoli

C’è l’intesa per la Gigafactory Stellantis a Termoli

Mancano soltanto le firme, secondo Repubblica. L’investimento nell’impianto sarà pari a 2,5 miliardi di euro. Domani incontro a Palazzo Chigi sul settore auto. 08.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-08T10:58+0100

2022-02-08T10:58+0100

2022-02-08T10:58+0100

auto

auto elettrica

fca (fiat chrisler automobile)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0a/11689138_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_933a8b69e36ea97105ff60810c78e7ab.jpg

L’impiano Acc, Automotive Cells Company, joint venture tra Stellantis, Mercedes Benz e TotalEnergies, sembra cosa fatta.Lo stabilimento di Termoli verrà riconvertito dalla produzione di motori tradizionali e ibridi alle batterie per le auto del futuro di Stellantis.A darne notizia è Repubblica, che riporta “informazioni che filtrano dal Mise”, secondo cui “già la prossima settimana potrebbe essere ufficializzato l’accordo”.Il governo stanzierà 370 milioni di euro su diversi filoni, sostenendo la riconversione del sito produttivo in provincia di Campobasso, dove oggi lavorano meno di 2.400 persone.Termoli sarà il terzo impianto di questo genere in Europa: in Germania è stato scelto il sito Opel di Kaiserslautern, in Francia la gigafactory sorgerà a Douvrin.La capacità dei due siti sarà di 24 Gigawatt, pari a 500mila veicoli per impianto. Numeri simili per Termoli.Tavolo sull’automotive mercoledìIntanto, per poter affrontare la sofferenza del settore auto nel suo complesso, mercoledì ci sarà un incontro a Palazzo Chigi.Nella riunione si cercherà di accelerare sulle misure necessarie per far fronte ai rischi che incombono sull'auto. Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, vuole riequilibrare le politiche economiche del governo.A sollecitare il tavolo con le parti sociali sono stati il presidente di Federmeccanica, Federico Visentin, e i segretari generali della Fiom, Francesca Re David, della Fim, Roberto Benaglia, e della Uilm, Rocco Palombella, con una lettera al premier Mario Draghi e ai ministri Daniele Franco, Giancarlo Giorgetti, Andrea Orlando e Roberto Cingolani.I sindacati hanno ricordato che sono a rischio 73.000 posti di lavoro, di cui 63.000 nel periodo 2025-2030.

https://it.sputniknews.com/20210730/uliano-fim-cisl-nellautomotive-60-mila-posti-a-rischio-governare-la-transizione-12319865.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

auto, auto elettrica, fca (fiat chrisler automobile)