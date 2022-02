https://it.sputniknews.com/20220208/caos-nel-m5s-grillo-situazione-complicata-ma-le-sentenze-si-rispettano-14999597.html

Caos nel M5S, Grillo: "Situazione complicata, ma le sentenze si rispettano"

Caos nel M5S, Grillo: "Situazione complicata, ma le sentenze si rispettano"

No alle decisioni avventate, situazione complicata. Il garante del movimento annuncia un momento di confronto con Conte ed invita al silenzio stampa: "Non... 08.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-08T10:37+0100

2022-02-08T10:37+0100

2022-02-08T10:47+0100

italia

politica italiana

m5s

beppe grillo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/103/34/1033403_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_b0225cbd516de1878a5a9509772372e7.jpg

Dopo la sentenza del Tribunale di Napoli, che sospende lo statuto del M5S ratificato ad agosto e la nomina di Giuseppe Conte a presidente, Beppe Grillo prende atto che "ha acquisito reviviscenza lo Statuto approvato il 10 febbraio 2021" e commenta: "Le sentenze si rispettano"."In questo momento non si possono prendere decisioni avventate", avverte il garante, che promuoverà a breve un momento di confronto anche con Giuseppe Conte."Nel frattempo, invito tutti a rimanere in silenzio e a non assumere iniziative azzardate prima che ci sia condivisione sulla strada da seguire".Il ricorso dei delusi del MovimentoLa decisione del tribunale civile di Napoli è arrivata ieri, dopo il reclamo di tre iscritti partenopei, Liliana Coppola, Renato Delle Donne e Steven Hutchinson, assistiti dall’avvocato Lorenzo Borrè.I tre rappresentano diverse centinaia di iscritti che avevano reagito all’esclusione dal voto dello scorso agosto, che aveva decretato l’elezione di Conte.Quella decisione, che non aveva consentito a un terzo di iscritti (quelli da meno di sei mesi) di votare, ha di fatto invalidato la consultazione per la mancanza del quorum, secondo i giudici.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, politica italiana, m5s, beppe grillo