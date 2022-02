https://it.sputniknews.com/20220208/cancellazione-nord-stream-danneggerebbe-la-germania-usa-non-in-grado-di-sostituire-le-forniture-14991380.html

Cancellazione Nord Stream danneggerebbe la Germania, USA non in grado di sostituire le forniture

Lunedì, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, durante una conferenza stampa congiunta a Washington con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, ha affermato che la sua amministrazione sta esaminando la possibilità di sviluppare forniture di emergenza per il fabbisogno di energia europeo al fine di compensare la potenziale perdita di GNL dalla Russia a causa di possibili sanzioni imposte dall'Occidente per via della questione Ucraina.Biden ha affermato che gli Stati Uniti potrebbero provvedere a "una parte significativa" del fabbisogno."La cancellazione del Nord Stream costerà solo denaro alla Russia – che comunque ne ha in abbondanza – al contrario danneggerà seriamente la Germania dato che il GNL statunitense non può colmare il deficit", ha detto a Sputnik l'ex diplomatico canadese Patrick Armstrong.La Germania è intrappolata tra l'intensa pressione degli Stati Uniti affinché si uniscano all'imposizione di nuove sanzioni economiche alla Russia e il suo stesso interesse naturale ad avere buone relazioni con Mosca e importare l'energia tanto necessaria, ha sottolineato Armstrong.Per tre quarti di secolo, la Germania ha praticato la sottomissione alle richieste degli Stati Uniti, e quell'atteggiamento di deferenza è così profondamente radicato che i leader di Berlino sembrano incapaci di sfidarlo, ha osservato Armstrong.La Germania è stata costretta al suo dilemma energetico perché i leader statunitensi hanno costantemente frainteso i leader e le politiche della Russia, ha osservato Armstrong."La Russia non 'invaderà l'Ucraina', se non altro per non essere bloccata con altre sanzioni", ha detto Armstrong. Tuttavia, ha aggiunto, la Russia "distruggerà" le forze ucraine se invaderanno le autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk.Una risposta così limitata porrebbe domande ancora più complicate ai leader tedeschi, ha proseguito Armstrong.Lo storico e noto personaggio militare, il colonnello in pensione dell'esercito americano Doug Macgregor, ha avvertito da parte sua che è improbabile che Scholz rischi di danneggiare i cordiali legami diplomatici e commerciali della Germania con la Russia."Sembra improbabile che il cancelliere Scholz possa mettere a rischio il Nord Stream 2, date le relazioni economiche positive di lunga data della Germania con la Russia e il danno che tale azione arrecherebbe agli interessi tedeschi nel ridurre la sua dipendenza dall'energia nucleare", ha affermato.Tuttavia, il cancelliere ha appena assunto l'incarico e potrebbe essere più timoroso di sfidare l'amministrazione Biden, ha suggerito Macgregor."Scholz è nuovo nel suo lavoro. Potrebbe considerare il non fare nulla in risposta agli eventi in Ucraina come un rischio per le relazioni di Berlino con Washington", ha detto.

https://it.sputniknews.com/20220207/ue-borrell-incolpa-la-russia-per-il-gas-crunch-invocando-forniture-diversificate-in-europa-14958196.html

