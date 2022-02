https://it.sputniknews.com/20220208/canada-manifestanti-rispondono-a-colpi-di-clacson-a-ingiunzione-da-98-milioni-14991743.html

Canada, manifestanti rispondono a colpi di clacson a ingiunzione da $9,8 milioni

Il convoglio di camionisti anti Vax, è già stato privato di 8 milioni di dollari di donazioni, dopo che GoFundMe ha sospeso il loro account, tra le proteste... 08.02.2022, Sputnik Italia

Un tribunale canadese ha emesso un'ingiunzione nei confronti dei camionisti che protestano contro gli obblighi di vaccinazione dopo che un gruppo di residenti di Ottawa ha citato in giudizio il convoglio per aver suonato ripetutamente il clacson.L'ordinanza del tribunale, emessa lunedì, impedisce ai camionisti di suonare il clacson in città per i prossimi 10 giorni, ma non ordina loro di disperdersi dopo più di una settimana di presenza del convoglio di protesta nella capitale canadese.L'avvocato Paul Champ, che ha intentato la class action per conto e a partire dal residente della città e funzionario Zexi Li, ha affermato che gli automobilisti stavano suonando i loro clacson "incessantemente" in una tattica deliberata "organizzata e pianificata dagli imputati per causare seri disagi".Champ chiede 4,8 milioni di dollari di risarcimento per "aver provocato disagi privati" più 5 milioni di dollari per "danni".I camionisti hanno risposto al divieto di usare i clacson in questo modo: suonando il clacson fuori dall'edificio del parlamento, come riporta il tweet qui di seguito:L'obiettivo dei manifestanti non sarebbero i residenti di Ottawa, ma il governo del primo ministro Justin Trudeau a cui chiedono di revocare l'obbligo di vaccinazione per qualsiasi camionista che attraversi il confine con gli Stati Uniti.I meme rimbalzavano per la rete già prima dell'udienza.Il tweet qui di seguito recita "Passaci sopra, è una protesta infuocata ma per lo più pacifica (...) Nooo, è letteralmente terrorismo, mi fanno male le orecchie":Le autorità della capitale hanno adottato misure sempre più dure contro i manifestanti. La polizia ha costretto a chiudere le mense per i poveri che alimentano i manifestanti e ha confiscato le donazioni di carburante dei cittadini ai camionisti nell'inverno sotto zero canadese.Venerdì, il capo della polizia di Ottawa Peter Sloly ha paragonato la protesta a una "occupazione" straniera ostile, mentre il ministro dei Trasporti Omar Alghabra ha definito le loro richieste "irragionevoli".La società di crowdfunding online GoFundMe è stata presa di mira per aver congelato circa 8 milioni di sterline (10 milioni di dollari) in donazioni di privati a sostegno del convoglio, offrendo solo tardivamente rimborsi automatici dopo le accuse che avrebbero deviato i soldi in beneficenza favoriti dai liberali che si oppongono al vaccino mandato di protesta.I critici di tale decisione hanno sottolineato che GoFundMe ha consentito donazioni al Capitol Hill Occupied Protest (CHOP), noto anche come Capitol Hill Autonomous Zone (CHAZ), a Seattle, Washington nel 2020.CHOP ha visto sostenitori e anarchici di Black Lives Matter (BLM) prendere il controllo del distretto di Capitol Hill, all'interno della città, l'8 giugno di quell'anno e dichiararlo una zona senza polizia in risposta alla morte di George Floyd durante il suo arresto a Minneapolis. La criminalità è aumentata rapidamente nell'area, ma il sindaco Jenny Durkan ha rifiutato di concedere alla polizia l'autorità di sgomberare l'area fino a quando due adolescenti non sono stati colpiti, uno a morte, il 29 giugno. Sono state la quinta e la sesta vittima di sparatorie all'interno del CHOP in 10 giorni.Sabato il procuratore generale del Texas Ken Paxton ha twittato di aver ordinato un'indagine sull'azienda per potenziale frode.Il "convoglio dei camionisti" è partito da varie località del Paese per protestare in merito all'obbligo di vaccinazione per gli autisti di camion che oltrepassino il confine con i vicini Usa. Il convoglio ha infiammato il Paese, giungendo poi ad Ottawa, dove per la protesta è stato promulgato lo stato di emergenza da parte delle autorità. La protesta è ancora in corso.

