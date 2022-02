https://it.sputniknews.com/20220207/umbriaterni-prova-ad-entrare-in-questura-con-green-pass-di-un-altro-fermato-e-denunciato-14983173.html

Umbria,Terni: prova ad entrare in Questura con Green pass di un altro, fermato e denunciato

Umbria,Terni: prova ad entrare in Questura con Green pass di un altro, fermato e denunciato

Singolare episodio che ha avuto luogo a Terni, in Umbria: un giovane ha tentato di entrare, provvisto di Green pass di un altro, niente meno che nella Questura... 07.02.2022, Sputnik Italia

In possesso di Green pass, ma di un altro. L'uomo è stato denunciato.Il singolare episodio è avvenuto a Terni, in Umbria. Si è recato in Questura pretendendo di accedere allo sportello "armi" della divisione amministrativa.Alla richiesta dell'agente di servizio al varco di esibire il necessario Green pass, ha prima detto di averlo dimenticato. Stando alle ricostruzioni della Questura, quando lo stesso agente ha spiegato al giovane che dal 1 febbraio "è obbligatorio essere in possesso di certificato verde per poter accedere agli uffici pubblici", ha detto che sarebbe andato a prenderlo. Ritornato all'interno della struttura, ha a questo punto sì esibito un certificato verde, ma non suo, come riscontrato dallo stesso agente, e dal confronto con il documento di identità del giovane.Alla fine il ragazzo ha ammesso le proprie responsabilità, e di non aver nessun Green pass valido, in quanto non vaccinato. Ora dovrà rispondere del reato di "sostituzione di persona".

