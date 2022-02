https://it.sputniknews.com/20220207/tamponamenti-a-catena-per-la-nebbia-nel-monferrato-almeno-2-morti-e-decine-di-feriti-14965119.html

Tamponamenti a catena per la nebbia nel Monferrato, almeno 2 morti e decine di feriti

Tamponamenti a catena per la nebbia nel Monferrato, almeno 2 morti e decine di feriti

Due automobilisti hanno perso la vita, decine i feriti in una serie di tamponamenti avvenuti questa mattina sull'A26, nel Monferrato, all'altezza di Mirabello. 07.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-07T14:41+0100

2022-02-07T14:41+0100

2022-02-07T14:41+0100

italia

incidente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/846/04/8460450_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_6fd82896b5b9b27993cc3e4551d7a8a7.jpg

Questa mattina una serie di 3 grossi tamponamenti ha interessato l'autostrada A26, all'altezza di Mirabello Monferrato, a causa delle forti nebbie. Due persone hanno perso la vita, mentre sono una decina i feriti, trasportati all'ospedale.I tamponamenti hanno avuto luogo tra la rampa di uscita per Casale Monferrato Sud e il bivio con l’A21 Torino-Piacenza Brescia. Il primo ha interessato un gruppo di macchine intorno alle 8,45 circa, per la forte nebbia, all'altezza della galleria di San Salvatore. Allo stesso hanno fatto seguito gli altri due tamponamenti.Quattro i camion che risultano coinvolti, e una quarantina di auto.Il tratto autostradale interessato dagli incidenti ha visto poi svilupparsi lunghe code ed il segmento autostradale è ancora attualmente chiuso.Soccorsi sul postoLe operazioni da parte della polizia stradale e dei mezzi di soccorso sono ancora in atto.Diverse macchine non direttamente coinvolte nell'incidente sono state scortate dalle pattuglie della polizia stradale in contromano, tramite una strada di servizio per permettere loro di lasciare l'autostrada, per sgomberare la carreggiata ai numerosi mezzi di soccorso in azione sul posto.Molti dei feriti sono raggiunti a piedi dal personale del soccorso 118 a causa delle numerose macchine incidentate che impediscono l'accesso alle prime auto.Una lunga fila di mezzi di soccorso attende ai due capi del grosso ingorgo di poter caricare a bordo i feriti.Sul posto in azione la polizia stradale di Casale Monferrato con l'elisoccorso del 118 e ambulanze, tecnici di Autostrade per l’Italia e vigili del fuoco.Ai viaggiatori diretti verso Genova, si consiglia da Austostrade per l'Italia di uscire a Casale Sud, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare poi in autostrada utilizzando la Alessandria Sud.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, incidente