Strage di Ravanusa, ai familiari arriva il conto dei funerali solenni: 10 mila euro a vittima

Il costo dei funerali non è mai stato trattato con le onoranze funebri e le famiglie non si aspettavano di dover pagare loro dopo le tante parole delle... 07.02.2022, Sputnik Italia

Al dolore si aggiunge la beffa per le famiglie delle vittime della strage di Ravanusa, a cui è stato recapitato il conto dei funerali solenni: dovranno pagare 10 mila euro a vittima. "La solidarietà si è fermata in piazza Primo Maggio", ha dichiarato alla stampa locale l’avvocato Salvatore Loggia, confermando la notizia anticipata dal Tg2. Sono 10 in tutto le vittime dell'esplosione della rete del gas avvenuta la sera dell'11 dicembre. Alcune famiglie hanno già pagato il conto dell'impresa funeraria, per altre i soldi sono stati anticipati dallo studio legale che segue la vicenda giudiziaria e dalla ditta del Nord in cui lavora un familiare. Altri parenti devono ancora pagare. "Le istituzioni, l’Italgas, nessuno ha ritenuto opportuno occuparsi di questa vicenda drammatica che ha costernato l’intero Paese", ha detto il legale. Il sindaco di Ravanusa, Carmelo D’Angelo, davanti alle parole di Loggia, che rappresenta tre famiglie, non si tira indietro e sostiene che il Comune sia stato tenuto al di fuori dalla vicenda.Sull'entità della cifra il legale fa sapere che non è stata in alcun modo discussa con i parenti e le onoranze funebri non hanno inviato né una fattura né sollecitazioni ai suoi clienti, ma poiché le altre famiglie hanno pagato 10 mila euro chiaro che tutti dovranno pagare la stessa cifra.

