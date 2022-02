https://it.sputniknews.com/20220207/storica-prima-volta-il-papa-intervistato-in-diretta-tv-14954542.html

Storica prima volta: il Papa intervistato in diretta TV

Il pontefice ha rilasciato, prima volta nella storia, una intervista in diretta TV, ospite a "Che tempo che fa", trasmissione condotta da Fabio Fazio in onda... 07.02.2022, Sputnik Italia

Ieri sera papa Francesco, ospite alla trasmissione di Rai3 "Che tempo che fa", ha risposto a numerose domande da parte del conduttore TV Fabio Fazio, spaziando dal tema della guerra, al Covid-19, all'annosa questione dei migranti. Il pontefice ha anche parlato di temi sociali quali l'indifferenza, l'aggressività sociale, ma anche la crisi climatica.Sui migranti il papa ha lanciato una pesante accusa, menzionando la presenza di veri e propri lager in Libia, invitando alla riflessione sulla politica migratoria europea attuale: "Dobbiamo pensare alla politica migratoria e l’Europa deve farlo insieme, l’Unione europea deve mettersi d’accordo evitando che l’onere ricada solo su alcuni Paesi come l’Italia e la Spagna".Ancora sui temi sociali, con particolare attenzione all'indifferenza, il papa ha espresso così il suo pensiero, come da tweet in calce: Arriva poi a citare Dostoevsky nella sua riflessione sulle sofferenze dei minori, asserendo che non vi è una spiegazione alle lore sofferenze, né si possono accettare, parafrasando, ma che "trova solo una risposta (su questo tema): soffrire con loro".Papa Bergoglio ha poi lanciato una pesante accusa alla Chiesa stessa: quella contro la progressiva "mondanità spirituale" cui va incontro la Chiesa di oggi: Sulla guerra: "La guerra è un controsenso della creazione. Nella Bibbia Dio crea uomo e donna. Ma poi arriva una guerra tra fratelli, uno cattivo contro un innocente, per invidia, e poi una guerra culturale. Subito vengono le guerre. È un antisenso della creazione, la guerra è sempre distruzione".È un papa poi ecologista quello che viene fuori dall'intervista: il pontefice ha infatti riportato un episodio relativo all'inquinamento dei mari, esortando a prenderci cura della Madre Terra:Affronta ancora i temi sociali parlando del rapporto tra genitori e figli, delle famiglie, sottolineando la necessità di un dialogo continuo intergenerazionale e la vicinanza continua necessaria ai propri figli: Alla domanda infine su che cosa immaginasse o sognasse da piccolo sul proprio futuro, il Pontefice ha reagito con una risposta curiosa, facendo un riferimento alle proprie origini italiane, in particolare genovesi, dicendo che da piccolo sognava di fare il macellaio:Tante le reazioni, di vario tipo, alla storica intervista sui social:

