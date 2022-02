https://it.sputniknews.com/20220207/scienziati-italiani-scoprono-lorigine-delle-polmoniti-bilaterali-da-coronavirus-14953832.html

Scienziati italiani scoprono l'origine delle polmoniti bilaterali da coronavirus

Uno studio condotto dalle Università Politecnica delle Marche, l’Università di Milano e l'Université Côte d'Azur, ha fatto maggiore luce sulle polmoniti... 07.02.2022, Sputnik Italia

Le polmoniti bilaterali associate al Covid sarebbero causate da “fuoriuscita di lipidi dagli adipociti morti”, scrivono gli scienziati italiani nello studio coordinato da Saverio Cinti, dell'Università Politecnica delle Marche, nella ricerca condotta in collaborazione con l'Università di Milano e con l'Université Côte d'Azur, pubblicata sull'International Journal of Obesity.In pratica queste polmoniti, che tante vittime hanno causato in tutto il mondo in questi due anni di pandemia, sarebbero associate alla fuoriuscita di grasso dalle cellule adipose che avvolgono gli alveoli e vanno a contaminare i polmoni.Infettando in vitro gli adipociti umani con il SARS-CoV-2, i ricercatori hanno potuto osservare come questo tipo di cellule siano particolarmente sensibili al virus e tendano a distruggersi lasciando fuoriuscire le particelle di grasso le quali vanno ad accumularsi nel tessuto dei polmoni, dove formano membrane che rivestono gli alveoli, provocando gravi problemi respiratori.“Questo studio conferma l'embolia del grasso polmonare nei pazienti con COVID-19+ e descrive per la prima volta nuove caratteristiche correlate a questa malattia che potrebbero essere alla base della prognosi sfavorevole nelle persone con COVID-19 e obesità”, si legge nelle conclusioni dell’articolo pubblicato.

