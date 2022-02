https://it.sputniknews.com/20220207/scambiata-per-una-narcotrafficante-modella-ungherese-chiede-risarcimento-allitalia-14988491.html

Scambiata per una narcotrafficante, modella ungherese chiede risarcimento all’Italia

Scambiata per una narcotrafficante, modella ungherese chiede risarcimento all'Italia

07.02.2022 - Dopo 10 mesi di ingiusta detenzione nel carcere di Civitavecchia. La ragazza è stata accusata da una conoscente di essere la destinataria di una partita di...

Greta Gila, giovane modella ungherese, miss Turismo, era pronta a partire per un servizio fotografico a Tokyo nel 2018 quando la polizia giudiziaria, accusandola di traffico internazionale di droga, l’arrestò.Dopo 74 giorni nel carcere di Civitavecchia, la 24enne venne scarcerata ma con obbligo di firma e 10 mesi dopo ottenne l’archiviazione.L’errore e le conseguenzeGreta è finita nella morsa della giustizia italiana per errore e ne ha riportato gravi conseguenze sia per la sua carriera, di fatto finita, sia per i problemi psicologici riportati, come attacchi di panico.Il gip ha ritenuto la notizia di reato infondata.

