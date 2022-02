https://it.sputniknews.com/20220207/salario-minimo-aumenta-a-996-euro-la-proposta-del-governo-spagnolo-14981779.html

Salario minimo aumenta a 996 euro, la proposta del governo spagnolo

In Spagna negli ultimi tre anni lo stipendio minimo è cresciuto del 30%, passando da 735 euro nel 2018 a 965 nel 2021. 07.02.2022, Sputnik Italia

Il governo spagnolo ha proposto di aumentare lo stipendio minimo interprofessionale (SMI) a 996 euro. L'aumento avrebbe effetto retroattivo dal 1 gennaio. Il ministro del Lavoro, Yolanda Díaz, ha annunciato questa proposta dopo l'incontro con i sindacati e i datori di lavoro.Se la cifra verrà confermata, il salario minimo aumenterà di 21 euro dall'ultimo rialzo, avvenuto a settembre 2021, quando era stato fissato a 965 euro al mese. L'aumento proposto dal governo non soddisfa la richiesta dei sindacati CC.OO. e UGT, che chiedevano un aumento di 1.000 euro. Tuttavia, i datori di lavoro, guidati dalle sigle CEOE y Cepyme, hanno voluto congelare la cifra, sia per il recente aumento del salario minimo sia perché le aziende stanno ancora uscendo dalla crisi causata dal COVID e proviene già da un aumento lo scorso settembre.Lo SMI è cresciuta in Spagna di oltre il 30% negli ultimi tre anni, passando da 735 euro nel 2018 a 965 nel 2021.

