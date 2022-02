https://it.sputniknews.com/20220207/roscosmos-mostra-per-la-prima-vuolta-il-nuovo-robot-per-i-lavori-nello-spazio-aperto-14985484.html

Spazio, la Russia presenta il nuovo robot per i lavori nello spazio aperto

Spazio, la Russia presenta il nuovo robot per i lavori nello spazio aperto

L'Agenzia spaziale russa (Roscosmos) ha mostrato per la prima volta il robot antropomorfo dell'ultima generazione "Teledroid", progettato per i lavori nel... 07.02.2022

Spazio, la Russia presenta il nuovo robot per i lavori nello spazio aperto

In precedenza erano stati annunciati i piani di lanciare il Teledroid sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) nel 2024. Gli esperimenti che dovrebbero essere condotti con il robot sulla ISS aiuteranno a formare una base per lo sviluppo dei robot che lavoreranno sulla Luna e sull'orbita lunare.Teledroid sembra un essere umano. Funzionerà in modalità avatar, copiando i movimenti di un operatore in una tuta speciale, che si troverà sulla ISS o nel Centro di controllo missione di Roscosmos.Il robot sarà in grado di eseguire alcune operazioni in autonomia.Nel 2019 in orbita si è recato il robot di nome Fedor (Skybot F-850): è approdato sulla ISS nel posto centrale del comandante della navicella Soyuz MS-14, dove è stato testato dai cosmonauti russi Alexey Ovchinin e Aleksandr Skvortsov. Il robot ha lavorato con un cacciavite, chiavi inglesi e connettori elettrici agganciati, oltre ad accendere un trapano e asciugarsi le mani con un asciugamano. Inoltre, i cosmonauti hanno "interrogato" Fedor, facendogli più di 30 domande e registrando le sue risposte in video.

