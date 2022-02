https://it.sputniknews.com/20220207/putin-accoglie-macron-a-mosca-da-francia-sforzi-sul-sicurezza-e-per-risolvere-la-crisi-ucraina-14986937.html

Putin accoglie Macron a Mosca: da Francia sforzi sul sicurezza e per risolvere la crisi ucraina

Nel corso dell'incontro con il presidente francese Emmanuel Macron a Mosca il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che vede gli sforzi compiuti... 07.02.2022, Sputnik Italia

Il capo di stato russo ha sottolineato che è lieto di discutere le attuali problematiche in formato di vertice in presenza."Vedo quanti sforzi stanno facendo l'attuale amministrazione della Francia e il presidente della Francia di persona per risolvere la crisi associata a garantire la parità di sicurezza in Europa per una seria prospettiva storica e per risolvere questioni strettamente legate alla prima partee per trovare una soluzione per la crisi interna ucraina nel sud-est del Paese", ha affermato Putin.Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto che la questione dell'Ucraina è molto importante, spera di discuterne con il presidente russo Vladimir Putin e trovare una risposta per l'intera Europa.I colloqui tra Putin e Macron proseguono al Cremlino: al termine i due capi di stato terranno una conferenza stampa congiunta.

