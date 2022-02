https://it.sputniknews.com/20220207/putin---macron-terminato-dopo-5-ore-il-faccia-a-faccia-al-cremlino-14990280.html

Dopo oltre cinque ore si è concluso al Cremlino il faccia a faccia tra Vladimir Putin ed Emmanuel Macron. 07.02.2022, Sputnik Italia

I due presidenti avevano iniziato il proprio colloquio alle 18.30 e si sono presentati ai giornalisti per la conferenza stampa post-vertice oltre la mezzanotte moscovita.Il primo a prendere la parola è stato il presidente russo Vladimir Putin. Tra i temi affrontati: la discussione sulle garanzie di sicurezza chieste dalla Russia alla Nato, la situazione in Ucraina, la cooperazione fra i due paesi nella risoluzione della crisi nel Nagorno-Karabakh ed i legami bilaterali, nel trentennale della fondazione di relazioni diplomatiche ufficiali tra Federazione Russa e Francia.Nato e RussiaPutin ha sottolineato che nuovamente la Russia viene "tranquillizzata" con l'argomento che la NATO è un'alleanza puramente difensiva, ma è stato dimostrato con gli esempi di Iraq, Libia e Afghanistan quanto questa non corrisponda al vero.UcrainaIl presidente russo respinge le accuse di possibile invasione del territorio ucraino da parte della Russia, ribadendo che i movimenti di truppe avvengono nel territorio russo e sottolinea la posizione distruttiva intrapresa dalle autorità di Kiev, che stanno ignorando tutte le possibilità per una soluzione pacifica della situazione nel Donbass.Al termine del suo intervento Putin ha ringraziato Macron per il ruolo della Francia nella discussione tra Russia e Nato, volto a garantire la sicurezza europea ed ha definito come valide alcune delle proposte formulate da Macron in merito alla risoluzione della crisi nel sud-est ucraino.Putin ha specificato di aver concordato una nuova telefonata con Macron dopo i negoziati di quest'ultimo a Kiev con le autorità ucraine.Macron: "c'è spazio per una strada pacifica"C'è ancora un'opportunità per trovare una strada pacifica per l'Europa, ha affermato il presidente francese Emmanuel Macron. Volete che la Francia faccia la guerra con la Russia?Rispondendo ad una domanda di un giornalista francese sul rischio che la Russia invada l'Ucraina, il presidente russo Putin ha detto:Secondo il presidente russo, un eventuale ingresso dell'Ucraina nella NATO, creerebbe dei problemi espliciti.

