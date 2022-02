https://it.sputniknews.com/20220207/proteste-camionisti-in-canada-sindaco-di-ottawa-dichiara-lo-stato-di-emergenza-14953335.html

Proteste camionisti in Canada: sindaco di Ottawa dichiara lo stato di emergenza

Il sindaco di Ottawa Jim Watson ha dichiarato lo stato di emergenza in città a causa delle proteste in corso contro le restrizioni per il Covid-19 e l'obbligo... 07.02.2022, Sputnik Italia

Domenica la città di Ottawa ha dichiarato lo stato di emergenza per il mantenimento dei servizi essenziali in risposta alla protesta del "convoglio dei camionisti" contro le restrizioni imposte dalla lotta al coronavirus che sta infiammando il Paese.Il municipio cittadino ha annunciato ieri così lo stato di emergenza:Secondo il comunicato, domenica il sindaco Jim Watson ha dichiarato lo stato di emergenza per fornire "maggiore flessibilità" all'amministrazione comunale di Ottawa per mantenere il lavoro dei servizi essenziali e aiutare ad acquistare le attrezzature necessarie per i primi soccorritori e i lavoratori in prima linea.L'attuale ondata di proteste contro le misure Covid-19 in Canada è iniziata alla fine di gennaio, quando migliaia di camionisti e altri manifestanti si sono radunati a Ottawa esprimendo una forte opposizione all'obbligo di vaccinazione per i camionisti che attraversano il confine tra Stati Uniti e Canada. Le proteste del cosiddetto "Freedom Convoy" sono state generalmente pacifiche, ma decine di indagini penali sono state avviate su una serie di incidenti e almeno sette persone sono state arrestate a Ottawa.Venerdì, il premier della provincia canadese dell'Ontario Doug Ford ha descritto le manifestazioni a Ottawa come "occupazione" e ha esortato le persone a porvi fine.

