https://it.sputniknews.com/20220207/parigi-incendio-nei-pressi-del-museo-dorsay---video-14955154.html

Parigi, incendio nei pressi del Museo d'Orsay - Video

Parigi, incendio nei pressi del Museo d'Orsay - Video

Un potente incendio è divampato ieri, domenica 6 febbraio, vicino al Musee d'Orsay a Parigi. Sui social sono state postate diverse riprese dell’evento che ha... 07.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-07T08:03+0100

2022-02-07T08:03+0100

2022-02-07T08:03+0100

mondo

parigi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/790/62/7906259_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6dea2cb12ae3451bcce38827c20481ad.jpg

Fortunatamente l'incendio è stato "considerato spento" poco dopo le 22:00, ha affermato un portavoce dei vigili del fuoco di Parigi citato dal quotidiano francese La Depeche.Il portavoce ha tuttavia precisato che sono rimasti "pochi focolari residui" e ancora molto lavoro di sgombero da fare per evitare una ripresa del fuoco.Un video pubblicato dall'emittente BFMTV mostra i vigili del fuoco all’opera per domare le fiamme. Altre immagini sono state pubblicate da privati cittadini che hanno ripreso le scene da cellulare.In precedenza, un portavoce dei servizi di soccorso aveva riferito a Sputnik che l’incendio era scoppiato domenica in un palazzo di quattro piani in costruzione vicino al Musee d'Orsay e alla residenza ufficiale dell'ambasciatore tedesco in Francia. La causa dell'incendio non è stata ancora accertata. Secondo il portavoce, alcuni materiali da costruzione potrebbero aver preso fuoco e aver innescato la casualità.Non ci sono state vittime e nessun danno è stato arrecato ad alcuno degli edifici circostanti, compresa la residenza dell'ambasciatore tedesco e il museo, in Rue de la Légion d'Honneur, di fronte al Louvre, che celebra numerosi capolavori dell'impressionismo e del post-impressionismo.

parigi

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, parigi