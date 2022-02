https://it.sputniknews.com/20220207/olimpiadi-quarta-medaglia-per-litalia-federica-brignone-argento-nel-gigante-14961935.html

Olimpiadi, quarta medaglia per l'Italia: Federica Brignone argento nel gigante

Olimpiadi, quarta medaglia per l'Italia: Federica Brignone argento nel gigante

Quarta medaglia per l'Italia grazie all'argento vinto nel gigante femminile da Federica Brignone. L'azzurra sale di una posizione sul podio: 4 anni fa, alle... 07.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-07T11:20+0100

2022-02-07T11:20+0100

2022-02-07T11:35+0100

sci

olimpiadi

pechino

cina

sport

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/859/94/8599497_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_ceabd4998ab720ebc6f714276122ede6.jpg

Con il tempo di 1.55.97 dietro alla sola svedese (1.55.69), Federica Brignone vince la medaglia d'argento in rappresentanza dell'Italia nella gara del gigante femminile. La medaglia di bronzo è andata alla svizzera Lara Gut-Behrami. Arriva così la quarta medaglia per l'Italia a queste olimpiadi invernali Pechino 2022. La sciatrice azzurra quattro anni fa aveva strappato un bronzo alle olimpiadi di Pyeongchang 2018. Oggi migliora il proprio risultato, confermandosi campionessa in questa disciplina. La vittoria fa segnare anche la prima medaglia per lo sci alpino nell'edizione attuale delle olimpiadi. Importantissimo risultato, anche perché era dal 2002, con Isolde Kostner, che l'Italia non vinceva una medaglia olimpica nello sci alpino femminile. In quell'occasione si era a Salt Lake City, negli Usa. La Brignone ha inoltre 31 anni, e segna così nella giornata di oggi un altro record: è l'atleta più anziana della storia a vincere una medaglia nella disciplina dello slalom gigante.Non riesce a trattenere l'entusiasmo la sciatrice, come traspare dalle sue stesse parole, riportate da Adnkronos: Fondamentale il controllo mentale sulla performance in gara, anche perché, come riferisce la stessa, le condizioni di gara erano "parecchio differenti" da quelle cui gli atleti europei sono abituati, con una neve "diversa, mai vista prima", ancora da Adnkronos:Nella prima manche l’azzurra era arrivata in terza posizione a 42 centesimi di secondo dalla prima, la svedese Sarah Hector poi confermatasi medaglia d'oro.Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in isolamento per il Covid-19, ha espresso così la gioia per la medaglia conquistata dall'azzurra, come riportato da Open: Di seguito nel tweet in calce l'omaggio alla azzurra da parte della Federazione italiana dello sci:

https://it.sputniknews.com/20220205/olimpiadi-pechino-medaglia-dargento-per-litalia-nella-staffetta-dello-short-track-14931696.html

pechino

cina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sci, olimpiadi, pechino, cina, sport, mondo