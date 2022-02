https://it.sputniknews.com/20220207/musica-oggi-e-il-compleanno-di-vasco-rossi-compie-70-anni-14963576.html

Musica oggi è il compleanno di Vasco Rossi: compie 70 anni

Musica oggi è il compleanno di Vasco Rossi: compie 70 anni

Il rocker italiano compie oggi 70 anni. Al Festival di Sanremo è stato omaggiato nella serata delle cover. Da "Albachiara" a "Ogni volta", tanti i successi del... 07.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-07T12:35+0100

2022-02-07T12:35+0100

2022-02-07T12:35+0100

musica

costume, società e curiosità

compleanno

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1f/9960397_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_af54542074783c917dfdb8d208401f68.jpg

Ha 70 anni oggi, ma non li dimostra. Il rocker originario di Zocca, nell'Emilia, ha tanto da festeggiare oggi, e quest'anno in generale: quest'anno fanno 40 anni dalla sua prima apparizione al Festival di Sanremo.Aveva portato sul palco dell'Ariston il successo poi nazionale "Vado al massimo".Tanti i riconoscimenti in questi anni, come il Premio Nazionale de "Il Paroliere" vinto con la canzone "Ogni volta" nel 1982, il Premio Lunezia in qualità di Poeta del Rock per la canzone "Quanti anni hai" nel 1999, il Nastro d'argento per la migliore canzone originale, "Un senso", la laurea honoris causa in Scienze della comunicazione alla IULM di Milano nel 2005, il Premio Fernanda Pivano nel 2006, il Premio Tenco per la carriera nel 2020.Sono 45 anni dal suo esordio, con "Jenny", la canzone poi diventata "Jenny è pazza". Intanto si prepara al tour che partirà a maggio 2022, mentre spegne le candeline dei suoi lunghi 70 anni, pieni di esperienze, di fan, e di stadi pieni ai tanti concerti in giro per il Paese.Il Komandante dimostra di superare l'evoluzione temporale dei generi musicali, piacendo a più generazioni.Dal 1978 ad oggi sono 40 i milioni di dischi venduti da Vasco. Rolling Stone, non il gruppo ma la nota rivista di musica, considera "Bollicine" e in particolare "Siamo solo noi", disco italiano migliore di sempre e migliore canzone rock italiana.Albachiara è in assoluto la canzone italiana più amata, in cima alle statistiche italiane e votata come la canzone italiana più amata dal 1975 al 2020 nel concorso radiofonico I Love my Radio.Il rocker italiano a 70 anni fa ancora parlare di sé, si fa ancora amare dal pubblico e ha ancora tanto da raccontare e cantare alle folle che lo attendono ai concerti.

https://it.sputniknews.com/20220206/regina-da-record-elisabetta-ii-70-anni-sul-trono-14941242.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

musica, costume, società e curiosità, compleanno