Mosca: garanzie legali di sicurezza è una questione urgente

Mosca: garanzie legali di sicurezza è una questione urgente

La questione del fornire garanzie legali di sicurezza a Mosca è diventata urgente alla luce di una serie di problemi accumulata tra la Russia e l'Occidente, ha... 07.02.2022, Sputnik Italia

"A causa di un 'numero critico' di problemi accumulati nelle relazioni tra la Russia e l'Occidente, la questione del fornire al nostro Paese garanzie legali di sicurezza è diventata così urgente che ora ha in qualche maniera messo alcuni altri importanti aspetti dell'agenda strategica in secondo piano", ha dichiarato Ermakov.Uno dei messaggi principali delle proposte di garanzie di sicurezza russe è che è giunto il momento in cui l'Occidente cambi idea, fermi l'infondata "isteria anti-russa", oltre a non portare la situazione a un'escalation estremamente dolorosa per se stesso, ha aggiunto il diplomatico.Ermakov ha sottolineato che Mosca è pronta a considerare l'opzione di estendere i meccanismi di controllo ai sistemi strategici, ma rigorosamente sulla base di reciprocità con gli Stati Uniti.A metà dicembre, la Russia ha pubblicato due bozze di proposte sulle garanzie di sicurezza tra Russia, Stati Uniti e NATO. Gli accordi proposti invitano entrambi i paesi a non dispiegare forze e missili in aree in cui potrebbero essere percepiti come una minaccia alla reciproca sicurezza nazionale, a limitare il dispiegamento di missili intermedi e a corto raggio e fermare l'espansione verso est della NATO.

