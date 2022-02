https://it.sputniknews.com/20220207/miozzo-sulla-scuola-troppa-confusione-e-un-incubo-servono-piu-tamponi-14956845.html

Miozzo: “Sulla scuola troppa confusione, è un incubo. Servono più tamponi”

Regole così complesse e astruse che serve “una laurea in Filosofia della scienza per comprenderle”, dice Agostino Miozzo ex coordinatore del Cts commentando le norme, in costante cambiamento per i contagi a scuola.Parlando a La Stampa sottolinea la “complessità che è assolutamente ingovernabile e non gestibile”.Miozzo, che è stato per un periodo anche consulente del ministro dell’Istruzione Fabrizio Bianchi, propone di dare più autonomia alle scuole, con un sistema sanitario dedicato, “tornando al medico scolastico”.Una situazione difficile che si somma anche alla Dad: “La presenza dei ragazzi in classe deve essere imposta, la Dad deve diventare un momento straordinario, non può essere un escamotage per affrontare problemi antichi che restano irrisolti." Verso l’emergenza socialeMiozzo si scaglia poi contro la differenziazione tra immunizzati e non nella scuola.Ma questo stato di cose nelle scuole e tra gli studenti creerà dopo l’emergenza sanitaria “un’emergenza sociale che vedrà esplodere la rabbia e la contestazione”.“Fanno bene i ragazzi a protestare, se avessi 50 anni di meno scenderei in piazza anch’io. Stiamo mettendo una palla di piombo ai loro piedi. Ricordo che ci sono liceali che hanno fatto due terzi del loro percorso tra Dad e altre forme di didattica strane”.Green pass e prudenzaPer Miozzo, infine, il green pass dovrebbe restare valido almeno fino alla fine dello stato di emergenza, il 31 marzo.Dopo il 31 marzo il governo “valuterà sulla base di diversi parametri se sarà il caso di mantenere in vigore gli obblighi di green Pass. Ricordiamo però che a differenza di altri Paesi l’Italia ha avuto un approccio prudente di tutela della salute dei cittadini. Credo che sia giusto continuare così, non dobbiamo diventare all’improvviso inglesi”.

