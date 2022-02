https://it.sputniknews.com/20220207/migranti-la-marina-tunisina-salva-163-migranti-al-largo-di-sfax-14955933.html

Migranti, la marina tunisina salva 163 migranti al largo di Sfax

Migranti, la marina tunisina salva 163 migranti al largo di Sfax

163 persone tratte in salvo al largo della città tunisina di Sfax. 9 donne e 6 bambini nel gruppo di migranti salvati dalla marina militare del Paese. 07.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-07T08:35+0100

2022-02-07T08:35+0100

2022-02-07T08:35+0100

tunisia

mediterraneo

marina militare

migranti

salvataggio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/12734397_0:0:2200:1239_1920x0_80_0_0_706856eb31c10bad602ac79b7438a76d.jpg

L'annuncio è stato dato da parte del ministero della Difesa: 163 migranti, tra cui 9 donne e 16 bambini, salvati al largo di Sfax. Il salvataggio del gruppo di migranti è avvenuto questo sabato, "come parte di una operazione congiunta con la guardia costiera.I migranti salvati hanno un'età compresa tra gli 8 e i 48 anni. Volevano raggiungere le coste europee, ma sono stati riportati sul suolo tunisino dagli uomini della marina militare. Sfax è una città costiera fondata in epoca romana, di 330mila abitanti. Frequenti gli interventi della locale guardia costiera e della marina militare in operazioni di salvataggio nei confronti dei numerosi migranti che ogni giorno salpano dalle coste africane nel tentativo di raggiungere l'Europa via mare. Operazioni che purtroppo non sempre vanno a buon fine, come a luglio 2021 quando vi è stato un ennesimo naufragio al largo della cittadina, che ha portato alla morte di 8 degli occupanti un natante finito alla deriva.

https://it.sputniknews.com/20220123/migranti-la-louise-michel-sbarca-58-persone-a-lampedusa--14727830.html

tunisia

mediterraneo

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tunisia, mediterraneo, marina militare, migranti, salvataggio