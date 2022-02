https://it.sputniknews.com/20220207/migranti-di-maio-ascoltare-il-messaggio-del-papa-sui-diritti-umani-14986809.html

Migranti, Di Maio: "Ascoltare il messaggio del Papa sui diritti umani"

Il ministro degli Esteri ha incontrato oggi a Roma la Consigliera Speciale del Segretario Generale ONU Stephanie Williams per aggiornamenti sul dossier libico. 07.02.2022, Sputnik Italia

Il rispetto dei diritti umani in Libia è un obiettivo al centro dell'azione dell'Italia. Lo ha dichiarato in una nota apparsa sui social il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, facendo menzione alle parole pronunciate ieri da Papa Francesco in collegamento con Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Rai3.Il capo della Farnesina ha incontrato oggi a Roma la Consigliera Speciale del Segretario Generale ONU Stephanie Williams per un aggiornamento sulla situazione in Libia. Sul dossier libico Di Maio fa sapere che l'Italia continua a lavorare mettendo come priorità la sicurezza nel Mediterraneo, la stabilità libica e il rispetto dei diritti umani.Sui migranti ieri sera il Papa ha lanciato una pesante accusa, menzionando la presenza di veri e propri lager in Libia e invitando alla riflessione sulla politica migratoria europea attuale."Dobbiamo pensare alla politica migratoria e l’Europa deve farlo insieme, l’Unione europea deve mettersi d’accordo evitando che l’onere ricada solo su alcuni Paesi come l’Italia e la Spagna".

