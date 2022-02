https://it.sputniknews.com/20220207/meta-considera-la-possibilita-di-chiudere-facebook-e-instagram-in-europa-14980882.html

Meta considera la possibilità di chiudere Facebook e Instagram in Europa

Meta sta studiando uno scenario per la chiusura di Facebook e Instagram nell'Unione Europea. 07.02.2022, Sputnik Italia

Lo si apprende da un rapporto della compagnia consegnato alla Commissione per i Titoli e gli Scambi statunitense (US Securities and Exchange Commission). Le difficoltà sono emerse a seguito dell'adozione nell'UE di una nuova legge che prevede la conservazione ed il trattamento dei dati solo sui server europei. Attualmente i dati di Meta si trovano negli Stati Uniti e in Europa. L'azienda ritiene che il suo approccio sia fondamentale per il business: sia in termini di funzionamento dei social network che per il mercato pubblicitario. Meta considera le nuove regole dell'UE una minaccia per il lavoro di Facebook e Instagram. Senza un sistema di trasferimento dati transatlantico, la società potrebbe persino abbandonare il mercato europeo. Il vicepresidente degli affari globali e della comunicazione Nick Clegg ha sottolineato che la legge sarà un disastro per tutti gli imprenditori che fanno affidamento sui servizi e sugli annunci forniti dall'azienda.

