Maxi-sequestro di stoviglie con marchio falso "made in Italy" destinati al settore passeggeri

Sequestrati in una maxi-operazione della Guardia di Finanza contro la contraffazione milioni di piatti, posate, tazze e altre vettovaglie con marchio "made in... 07.02.2022, Sputnik Italia

Cinque depositi nella zona di Torino, ma anche nei comuni di Napoli, della provincia di Barletta-Adria-Trani, Mantova e Macerata individuati dagli uomini delle forze dell'ordine nell'ambito di una inchiesta che ha portato al sequestro di una ingente quantità di materiale con marchio "made in Italy" contraffatto. La maxi-operazione contro la contraffazione messa in atto dalla Guardia di Finanza ha portato al sequestro di 6 milioni circa di articoli pronti per invadere i mercati nazionali. Tazze, piatti, bicchieri e posate, utensili vari per la cucina, tutti targati "made in Italy", erano in realtà prodotti in Cina, Pakistan, Turchia, e destinati al settore ferroviario, delle navi da crociera e del trasporto passeggeri. Avrebbero fruttato 10 milioni di euro, una volta immessi sul mercato. La Guardia di Finanza ha posto fine al commercio criminale organizzato, ricostruendo l'intero modus operandi della banda a capo della vicenda: la merce in questione veniva fatta entrare in Italia passando i varchi della dogana priva di particolari indicazioni di provenienza impresse sul materiale di imballaggio. Al proprio interno però gli imballaggi hanno mostrato la palese esistenza diffusa del noto marchio "made in Italy", già impresso sugli oggetti prima di toccare il suolo italiano. L'operazione ha portato all'arresto di 7 imprenditori coinvolti nella vicenda. I soggetti dovranno rispondere del reato di frode in commercio nonché della messa in commercio e vendita di prodotti industriali con marchio falsificato.

