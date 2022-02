Mascherine all'aperto, Costa: "Stop dall'11 febbraio in zona bianca"

https://it.sputniknews.com/20220207/mascherine-allaperto-costa-stop-dall11-febbraio-in-zona-bianca-14982841.html

Da venerdì 11 febbraio decade l'obbligo di mascherina all'aperto in zona bianca. Lo dichiarato ad Ansa il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, assicurando che l'ordinanza "sicuramente non verrà prorogata" oltre il 10 febbraio, data della scadenza. "Subito dopo sarà l'occasione - ha aggiunto - per decidere se toglierle anche in zona gialla e arancione con un provvedimento del Ministero della Salute condiviso con il Cts. Ma direi che già oggi non vedo grandi differenze tra zone gialle e arancioni perché i contagi sono in calo e la campagna vaccinale va molto bene. Bisogna dare un segnale positivo ai cittadini."Lo stop è stata anticipato dal sottosegretario Pierpaolo Sileri che, ai microfoni di Mattino 24, su Radio 24, ha detto che la mascherina all'aperto sarebbe stata tolta entro metà febbraio. Nei locali chiusi l'obbligo resterà e verrà tolto in maniera graduale. La situazione in ItaliaIeri il ministero della Salute ha comunicato nel bollettino sulla pandemia 77.029 nuovi casi di positività e 229 decessi in 24 ore. In lieve aumento il tasso di positività che passa da 11% a 11,2%, mentre il numero degli attuali positivi scende a 2.073.248, con una variazione di -55.295.Sul fronte ospedalizzazioni si alleggeriscono le occupazioni nei reparti di area medica, che diminuiscono di 117 unità, mentre si registra una risalita in terapia intensiva, con 1431 posti letto occupati, 20 in più rispetto al giorno precedente.Sono 130.558.340 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in totale fino ad oggi nel Paese, secondo il rapporto Aifa aggiornato a domenica 6 febbraio. Sono 47.712.642 le persone (88,34 % della popolazione maggiore di 12 anni) che hanno completato il ciclo vaccinale, 34.976.995 quelle che hanno ricevuto la terza dose addizionale o di richiamo.Almeno una dose del vaccino pediatrico in fascia 5-11 è stata ricevuta da 1.255.313 bambini.

