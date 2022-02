L'Occidente dovrebbe concentrarsi sulla minaccia armi nucleari USA in Europa - min. Esteri russo

https://it.sputniknews.com/20220207/loccidente-dovrebbe-concentrarsi-sulla-minaccia-armi-nucleari-usa-in-europa---min-esteri-russo-14960565.html

L'Occidente dovrebbe concentrarsi sulla reale minaccia rappresentata dal dispiegamento di armi nucleari statunitensi in Europa, ha affermato un esponente del... 07.02.2022, Sputnik Italia

L'Occidente dovrebbe pensare alla reale minaccia rappresentata dal dispiegamento di armi nucleari statunitensi in Europa, piuttosto di un ipotetico dispiegamento di armi russe in Bielorussia, ha affermato il direttore del Dipartimento per la non proliferazione e il controllo degli armamenti del ministero degli Esteri russo Vladimir Yermakov.Un alto funzionario del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha affermato il mese scorso che le modifiche proposte alla costituzione bielorussa indicano i piani di Minsk di consentire allo stazionamento di forze convenzionali e nucleari russe sul suo territorio.Il direttore del Dipartimento per la non proliferazione e il controllo degli armamenti del ministero degli Esteri ha sottolineato che la partecipazione degli Stati europei non nucleari alle "missioni nucleari congiunte" della NATO contraddice direttamente i loro obblighi fondamentali ai sensi del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari."Siamo categoricamente in disaccordo con tale doppiezza dei paesi occidentali", ha detto Yermakov a Sputnik.

