https://it.sputniknews.com/20220207/la-russa-atleta-15enne-e-la-prima-pattinatrice-ad-eseguire-un-salto-quadruplo-alle-olimpiadi-14957091.html

Pechino, la baby pattinatrice russa Kamila Valieva prima al mondo ad eseguire un salto quadruplo

Pechino, la baby pattinatrice russa Kamila Valieva prima al mondo ad eseguire un salto quadruplo

Con un quadruplo salchow correttamente eseguito la quindicenne pattinatrice russa è divenuta la prima donna a presentare un quadruplo in un esercizio olimpico... 07.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-07T09:40+0100

2022-02-07T09:40+0100

2022-02-07T12:24+0100

mondo

russia

olimpiadi pechino 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/14964511_235:0:3876:2048_1920x0_80_0_0_0c47c214b4c3383c6e51a76cf501274b.jpg

La performance di Kamila Valieva, che comprende anche un quadruplo toeloop in combinazione col triplo toeloop, ha portato la squadra russa all’oro olimpico. La squadra degli Stati Uniti ha vinto la medaglia d'argento, il Giappone ha vinto il bronzo.Valieva ha eseguito un salto con quadruplo avvitamento su sé stessa prima di atterrare sul ghiaccio in perfetto equilibrio all'inizio del suo programma, proseguendo con un quadruplo toeloop nella combinazione con un triplo, per poi cadere in un successivo tentativo di quadruplo toeloop che tuttavia non le è costato gravi penalità vista la mai vista prima difficoltà del programma presentato.Valieva è l'attuale campionessa russa ed europea di pattinaggio di figura, detenendo record mondiali sia nel programma corto che in quello libero. Valieva rappresenta il centro sportivo e educativo Sambo-70 e si allena sotto la guida di Eteri Tutberidze.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, russia, olimpiadi pechino 2022