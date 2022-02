https://it.sputniknews.com/20220207/la-fiaso-chiede-al-governo-500-milioni-di-euro-in-aiuto-alle-aziende-sanitarie-per-il-caro-energia-14984050.html

Caro energia, gli ospedali italiani rischiano il buio: servono 500 milioni per pagare le bollette

La Federazione italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere chiede con una lettera ufficiale un intervento in aiuto al settore a causa degli aumenti in... 07.02.2022, Sputnik Italia

Con una lettera ufficiale indirizzata al ministro della Salute Roberto Speranza e al ministro dell'Economia Daniele Franco, la Fiaso chiede 500 milioni di euro in aiuto per il caro-bollette.Citando dati pre-pandemia, relativi al 2019, la Federazione riporta che il Servizio Sanitario Nazionale "destina alla spesa energetica un miliardo e 402 milioni di euro", in particolare 786 milioni e 544mila euro per l'energia elettrica e 615 milioni e 630mila euro per spese di riscaldamento.Giovanni Migliore, presidente della Fiaso, riporta l'allarme sull'incidenza che i costi che le aziende si trovano costrette ad affrontare per gli aumenti che il settore ha subito quest'anno, come riportato da Ansa:Il presidente ha riferito che l'incidenza peserà già sui bilanci consuntivi del 2021, ma il dato desta preoccupazione per gli anni a venire, specie se vi dovessero essere ulteriori rincari.

