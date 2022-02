https://it.sputniknews.com/20220207/india-101-capre-sacrificate-per-pregare-per-lincolumita-di-un-leader-musulmano--14980214.html

India, 101 capre sacrificate per pregare per l’incolumità di un leader musulmano

Il noto politico Asaduddin Owaisi, oggetto di controversie in India perché la maggioranza indù vede nei suoi discorsi provocazioni e tendenze religiose... 07.02.2022, Sputnik Italia

Asaduddin Owaisi, classe 1969, è un politico indiano, presidente dell'All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM). Quattro volte eletto al Parlamento in rappresentanza del collegio elettorale di Hyderabad, viene considerato uno degli uomini musulmani più influenti al mondo.I suoi discorsi pro minoranza musulmana sono stati spesso visti dagli indù con sospetto ma negli ultimi tempi alle critiche verbali hanno iniziato ad aggiungersi anche minacce nonché vere e proprie aggressioni, come quella dello scorso settembre in cui un gruppo indù, che accusa Owaisi di essere ‘jihadista’, ha vandalizzato la sua residenza nella capitale Delhi.Viste le reiterate minacce e la tensione che si sta accumulando intorno alla figura di quest’uomo, carismatica per la sua minoranza nel Paese, molti musulmani hanno iniziato a pregare per lui e temere per la sua incolumità.La situazione si è aggravata lo scorso 3 febbraio, quando Owaisi è stato fatto oggetto di un vero e proprio attentato in piena regola.Il capo dell'AIMIM stava tornando a Delhi dopo un impegno politico a Meerut, nello Stato dell'Uttar Pradesh, quando il suo veicolo è stato attaccato con armi da fuoco. L’auto è andata in fiamme ma l’uomo è riuscito a fuggire senza riportare ferite.Due persone di nome Sachin e Shubham sono state successivamente arrestate dalla polizia dell'Uttar Pradesh in relazione alla questione.Durante l'interrogatorio, uno dei due, Sachin, ha detto di aver sparato con "l'intenzione di uccidere" e ha affermato di essere un membro del BJP, Bharatiya Janata Party, il maggior partito conservatore del Paese, fautore di una politica nazionalista e di difesa dell'identità induista.Gli aggressori hanno affermato di aver compiuto l'atto dopo essere stati feriti dalle "dichiarazioni anti-indù" di Owaisi.Vista la tensione e le preoccupazioni che si stanno concentrando intorno alla figura del leader politico musulmano, un uomo d'affari di Hyderabad, la capitale di Telangana (India centro-meridionale), ha quindi sacrificato 101 capre per pregare per la sua sicurezza e lunga vita.

