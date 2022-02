https://it.sputniknews.com/20220207/giallo-a-genova-marinaio-serbo-con-la-gola-tagliata-trovato-morto-su-portacontainer-14983716.html

Giallo al porto di Genova, marinaio serbo trovato sgozzato su una nave

La polizia indaga per risalire alle dinamiche della morte di marinaio straniero di 50 anni, trovato stamattina su una portacontainer nel porto di Genova. 07.02.2022, Sputnik Italia

italia

genova

Un marinaio di nazionalità serba è stato trovato morto con la gola tagliata su una portacontainer ormeggiata nel porto di Genova Prà. Le operazioni di carico e scarico a bordo sono state immediatamente interrotte con il divieto di salire a bordo. La nave è portacontainer Adelaide della compagnia Msc, arrivata ieri pomeriggio a Genova. Il ritrovamento del corpo è avvenuto solo stamattina. Al momento è in corso il sopralluogo della Polizia e della Capitaneria di porto, per risalire alle dinamiche dei fatti. In base alle prime ricostruzioni, il corpo sarebbe stato ritrovato nella sala macchine. L'uomo, che avrebbe 50 anni, sarebbe stato visto aggirarsi con un coltello in mano, secondo le testimonianze delle persone a bordo sentite dagli uomini della squadra mobile. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, compreso il gesto volontario.

