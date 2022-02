https://it.sputniknews.com/20220207/gas-ora-la-ue-guarda-allafrica-trattative-con-nigeria-per-ampliare-le-fonti-di-consegna-14951428.html

Gas, ora la UE guarda all'Africa: trattative con Nigeria per ampliare le fonti di consegna

Gas, ora la UE guarda all'Africa: trattative con Nigeria per ampliare le fonti di consegna

L'Unione Europea prevede di avviare negoziati con la Nigeria nell'ambito dell'ampliamento delle fonti di approvvigionamento di gas naturale liquefatto (GNL)... 07.02.2022, Sputnik Italia

Secondo quanto comunicato dai diplomatici, l'UE sta discutendo dei piani di emergenza per proteggere i consumatori dall'aumento dei prezzi del gas in caso di inasprimento della situazione in Ucraina. Si prevede che i piani saranno presentati ai paesi dell'UE il mese prossimo, ma in caso di un'escalation in Ucraina, ciò potrebbe avvenire ancora prima.Secondo i funzionari, le discussioni riguarderanno anche eventuali "flussi di rifugiati" dall'Ucraina verso i paesi limitrofi.Lo scorso 30 gennaio il capo della diplomazia dell'UE Josep Borrell ha affermato che l'UE auspica che paesi come Stati Uniti, Qatar e Azerbaigian compensino i volumi di gas in caso di diminuzione delle forniture dalla Russia. Anche i funzionari dell'amministrazione statunitense avevano affermato in precedenza che stanno cercando fonti alternative di gas naturale per l'Europa in caso di interruzioni nelle esportazioni dalla Russia.

