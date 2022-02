https://it.sputniknews.com/20220207/covid-da-oggi-nuove-regole-per-la-scuola-meno-dad-e-quarantene-14956184.html

Didattica integrata a distanza solo per studenti non vaccinati, dalle elementari alle superiori di secondo grado. Nella scuola dell'infanzia la quarantena... 07.02.2022, Sputnik Italia

Dad e quarantene dimezzate con le nuove regole Covid per la scuola in vigore oggi, lunedì 7 febbraio, contenute nel decreto approvato il 2 febbraio scorso. Dalle elementari alle superiori, gli studenti vaccinati o guariti sosterranno sempre le lezioni in presenza, la didattica a distanza è prevista solo per i non vaccinati, ma ridotta a 5 giorni. Queste, nel dettaglio, le nuove regole. Scuola dell'InfanziaLa didattica prosegue in presenza sino a quattro casi di positività nella stessa classe/sezione. Al quinto scatta la quarantena, che passa da 10 a 5 giorni, da cui sono esentati i bambini vaccinati o guariti da meno di quattro mesi. I provvedimenti non sono necessari se i casi sono asintomatici. Gli altri allievi dovranno sottoporsi ad un test antigenico (rapido o autosomministrato fai-da-te) o molecolare solo in caso di comparsa di sintomi. Per il rientro in classe è sufficiente l'esito negativo di un tampone, senza il certificato medico.Docenti ed educatori dovranno utilizzare mascherine FFP2 fino al decime giorno successivo all'ultimo caso di positività. Scuola PrimariaCome nella scuola dell'infanzia è previsto il proseguimento dell'attività didattica in presenza per tutti fino a quattro casi di positività, ma con l'utilizzo di mascherine FFP2 per docenti e alunni con più di 6 anni d'età, fino al decimo giorno dall'ultimo contatto con la persona contagiata. In caso di comparsa di sintomi gli altri alunni della classe dovranno sottoporsi ad un test rapido, molecolare o fai da te. Se si è sintomatici il test va ripetuto fino al quinto giorno dall'ultimo contatto. Per i positivi la fine della quarantena è condizionata all'esito negativo del tampone. La Dad scatta con cinque o più casi di positività per studenti non vaccinati oppure per guariti e vaccinati con due dosi da più di 120 giorni, che seguiranno le lezioni da casa per cinque giorni con la didattica digitale integrata. Gli studenti vaccinati o guariti da meno di quattro mesi proseguiranno le lezioni in presenza con una mascherina FFP2. Scuola Secondaria di I e II gradoIn caso di un positivo in classe la didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo obbligatorio di mascherine FFP2 per studenti e docenti, per un periodo di dieci giorni dall'ultimo contatto. La persona contagiata rientra in classe con un tampone negativo, senza bisogno del certificato medico. Con due o più casi di positività al Covid vanno in Dad per 5 giorni gli studenti non vaccinati o vaccinati con due dosi da più di 120 giorni. Per vaccinati e guariti da meno di 4 mesi, vaccinati con booster ed esenti dalla vaccinazione è prevista l'attività in presenza con maschetina FFP2 obbligatoria. Per la permanenza in classe è sufficiente il Green pass.

