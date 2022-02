https://it.sputniknews.com/20220207/costa-rica-elezioni-e-testa-a-testa-tra--figueres-e-fabricio-alvarado-14953944.html

Costa Rica, elezioni: è "testa a testa" tra Figueres e Fabricio Alvarado

Dai primi risultati ufficiali emerge la necessità di ricorrere allo strumento del ballottaggio: non vi è infatti un candidato in netto distacco dagli altri... 07.02.2022, Sputnik Italia

Si andrà probabilmente al ballottaggio in Costa Rica: nel Paese del Centro America in base ai primi risultati della tornata elettorale di ieri, non è infatti emerso un candidato in grado di primeggiare sugli altri in modo netto. Al momento in testa alle votazioni vi è l'ex-presidente della Repubblica José María Figueres, al 30,37%, seguito dal candidato del partito Nueva República, Fabricio Alvarado, che si attesta al 16,70%, da Rodrigo Chaves del partito Progreso Social Democrático, al 16,30% e da Lineth Saborío del partito Unidad Social Cristiana, al 13,80%.Gli scrutatori segnalano una bassa affluenza alle urne, ferma al 57,68%.Il Paese dell'America centrale, con una popolazione che supera i 5 milioni di abitanti, è una repubblica democratica presidenziale che vede svolgersi ogni 4 anni le elezioni nazionali.La partita è ancora in gioco, dato che l'ex premier sembra raccogliere ancora voti, cosa che gli permetterebbe di raggiungere un maggior distacco sui rivali. I conteggi sono ancora in corso. Intanto il giurista Lineth Saborío, del partito Unidad Social Cristiana, di centrodestra, da ultimi conteggi è terzo con il 13,95%, in ripresa sugli avversari. Domenica, 3,5 milioni di costaricani si sono recati alle urne per eleggere il presidente e i due vicepresidenti della Repubblica, insieme ai 57 deputati dell'Assemblea legislativa (Parlamento).

