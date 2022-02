https://it.sputniknews.com/20220207/como-70enne-ritrovata-morta-in-casa-dopo-2-anni-nessun-parente-lha-mai-cercata-14988196.html

Como, 70enne ritrovata morta in casa dopo 2 anni: nessun parente l'ha mai cercata

Como, 70enne ritrovata morta in casa dopo 2 anni: nessun parente l'ha mai cercata

Il cadavere della donna è stato rinvenuto in cucina su una sedia in avanzato stato di decomposizione. Di lei nessuno aveva avuto più notizie dal settembre... 07.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-07T21:01+0100

2022-02-07T21:01+0100

2022-02-07T21:01+0100

italia

lombardia

anziani

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/14989753_0:226:3072:1954_1920x0_80_0_0_bcc9c23e339aa27f5e4c05107cf46ceb.jpg

E' morta da almeno due anni la 70enne Marinella Beretta, nella solitudine della sua casa di Como. Nessuno l'ha mai cercata, né parenti né amici. Il suo corpo è stato ritrovato solo venerdì scorso, in più che avanzato stato di decomposizione, sopra una sedia della cucina, dove probabilmente un malore fatale l'ha sorpresa. Marinella era sparita dai radar dal settembre del 2019. Neanche uno svizzero a cui aveva venduto la casa che manteneva in usufrutto si era insospettito nel non riuscire a mettersi in contatto con lei.I vicini credevano che si fosse trasferita a causa della pandemia e che l'abitazione fosse disabitata. Sono stati loro ad avvertire il proprietario, per via di alcuni alberi del giardino, che dopo la tempesta di vento erano pericolanti.Non avendo alcuna risposta dalla pensionata l'uomo ha finalmente allertato la polizia. Se non si troveranno i parenti dovrà essere il comune dover provvedere ai funerali della donna.

lombardia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, lombardia, anziani