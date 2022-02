https://it.sputniknews.com/20220207/bonifici-per-11-milioni-a-renzi-per-le-consulenze-in-arabia-saudita-14958837.html

Bonifici per 1,1 milioni a Renzi per le consulenze in Arabia Saudita

La segnalazione dell’Unità antiriciclaggio di Bankitalia al Gdf. Versamenti da tre società saudite diverse confermano i rapporti economici tra il leader di... 07.02.2022, Sputnik Italia

Le controverse consulenze di Matteo Renzi in Arabia Saudita sono state pagate attraverso diversi bonifici da società saudite per un totale di 1,1 milioni di euro.La cifra emerge dalla segnalazione di operazione sospetta inviata alla Guardia di Finanza dall’unità antiriciclaggio della Banca d’Italia.Il documento, scrive il Corriere della Sera, è stato trasmesso alla Procura di Firenze che aveva già aperto un’indagine sul ruolo del leader di Italia viva e i fondi ricevuti per le conferenze ad Abu Dhabi. I pm, ritenendo infondata l’accusa di false fatturazioni, ha chiesto l’archiviazione. La nuova segnalazione dovrà essere valutata.La segnalazione, però, fa luce sui rapporti di Renzi con il principe ereditario saudita Mohamed bin Salman, definito dall’ex premier “un amico” ma su cui gravano ombre pesanti, in particolare per l’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi.La segnalazione e i bonificiL’unità antiriciclaggio ha individuato, su un conto corrente intestato a Matteo Renzi, “aperto in data 5 novembre 2021”, “un bonifico in accredito di un milione e 100 mila euro dal cliente stesso con causale ‘girofondi’”.Renzi, segnala l’Unità, ha “un reddito annuo netto superiore a 75 mila euro, ricopre la carica di senatore” e “ha dichiarato al nostro consulente finanziario di riferimento che l’origine dei fondi sarebbe riferibile a delle prestazioni fornite, in qualità di consulente, all’Arabia Saudita, finalizzate a sostenere la nascita di una città Green, a scopo turistico, negli Emirati Arabi”.

Rachele Samo

Notiziario

