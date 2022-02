https://it.sputniknews.com/20220207/bimbo-ricoverato-a-bologna-la-famiglia-trasfusione-solo-con-sangue-di-no-vax-14979655.html

Bimbo ricoverato a Bologna, la famiglia: "Trasfusione solo con sangue di No Vax"

Bimbo ricoverato a Bologna, la famiglia: "Trasfusione solo con sangue di No Vax"

I genitori hanno tentato di reclutare nelle chat no vax i donatori di sangue. La vicenda è finita in tribunale. Il giudice tutelare dovrà pronunciarsi oggi. 07.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-07T19:45+0100

2022-02-07T19:45+0100

2022-02-07T19:45+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/893/74/8937454_0:167:2963:1834_1920x0_80_0_0_49a8e99cb669d0df855d17df132211a6.jpg

E' finito in tribunale il caso di un bambino ricoverato all'ospedale Sant'Orsola di Bologna in attesa di un delicato intervento chirurgico al cuore. La famiglia ha rifiutato di dare il consenso per la trasfusione: vuole solo sangue di persone non vaccinate. I genitori, residenti nel modenese, si sono mobilitati per reclutare nelle chat dei no vax potenziali donatori ma, al rifiuto dei medici, sono ricorsi alle vie legali. In base a quanto si apprende dalla Gazzetta di Modena, il caso è scoppiato qualche settimana fa, quando la famiglia fa sapere che, per la trasfusione del figlio, non avrebbe accettato sangue da donatori vaccinati contro il Covid-19. Davanti all'impossibilità di soddisfare questa pretesa, i genitori hanno cercato i potenziali donatori negli ambienti no vax, attraverso i canali social. Il tentativo, però, è caduto nel vuoto per l'opposizione del Sant'Orsola. "Le donazioni di sangue devono seguire protocolli di legge molto rigidi e molto precisi, proprio per garantire sicurezza", spiegano dall'ospedale, in accordo con il centro trasfusioni. A quel punto la famiglia si sarebbe rivolta ad un avvocato per intentare un'azione legale contro l'ospedale. Il giudice tutelare deciderà oggi a chi dare ragione.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia