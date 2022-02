https://it.sputniknews.com/20220207/baby-criminali-cresce-lallarme-in-italia-il-65-dei-minori-fa-parte-di-una-banda-14962452.html

Baby criminali, cresce l'allarme in Italia: il 6,5% dei minori fa parte di una banda

Baby criminali, cresce l'allarme in Italia: il 6,5% dei minori fa parte di una banda

Atti vandalici, furti, rapine, spaccio, estorsioni, risse, lesione e diffusioni di immagini pornografiche, questi i reati più comunemente compiuti dai minori. 07.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-07T13:58+0100

2022-02-07T13:58+0100

2022-02-07T13:58+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/18/9344871_0:210:2501:1616_1920x0_80_0_0_481f7f9f1dbd34307806729bb9c724fb.jpg

Sono adolescenti che hanno abbandonato la scuola, non lavorano, hanno gravi problemi familiari o deficit cognitivi. Cercano il riscatto sociale nel branco, trovano un senso di appartenenza nelle baby gang e sfogano il loro disagio con la violenza contro persone o cose. Questo è l'identikit dei baby criminali, che emerge dagli ultimi dati dell'Osservatorio nazionale sull'adolescenza, istituito presso il Ministero per la famiglia guidato dalla ministra Elena Bonetti.Nella relazione sull'anno giudiziario svolta a gennaio, il procuratore capo dei minori di Brescia, Giuliana Tondino, è entrato nel dettaglio dei reati più comunemente commessi dai ragazzini, tra cui atti vandalici e danneggiamenti, furti, rapine, estorsioni, ricettazioni, spaccio di sostanze stupefacenti, risse e lesioni e addirittura diffusione di materiale pornografico sui social.Le cause del fenomenoLa criminalità minorile è un fenomeno direttamente collegato a quello della dispersione scolastica. I baby criminali spesso sono adolescenti con "deficit cognitivi non riconosciuti o riconosciuti tardivamente", o con "problemi psichici mai riconosciuti e mai curati. Sono ragazzi con deficit educativi o gravi problemi in famiglia riconosciuti troppo tardi e non efficacemente fronteggiati", ha spiegato la Tondino, secondo quanto riportato da Ansa. Abbandonati a se stessi, questi giovanissimi sono spinti alla marginalità sociale da una bocciatura precoce o dal semplice abbandono degli studi. Lontani dalla scuola e dai libri restano privi degli strumenti d'inserimento nel mondo del lavoro e cercano il riscatto nell'appartenenza ad una banda criminale. Minori in carcereTra i minori sottoposti a misure di detenzione il furto è il reato più comune, seguito da spaccio e detenzione di stupefacenti e lesioni alle persone. Il tasso di recidiva per chi sconta la pena in carcere è superiore al 60% mentre in caso di misure alternative sfiora il 20%.Nel 2020 i minori in carcere sono stati 713 su circa 30mila denunciati. Il numero è in calo secondo i dati del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, presentati a giugno dalla cooperativa sociale Arimo.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Clara Statello https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/798/78/7987828_0:69:600:669_100x100_80_0_0_7fce70fef1d5224994e0eaf53849cec8.jpg

Clara Statello https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/798/78/7987828_0:69:600:669_100x100_80_0_0_7fce70fef1d5224994e0eaf53849cec8.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Clara Statello https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/798/78/7987828_0:69:600:669_100x100_80_0_0_7fce70fef1d5224994e0eaf53849cec8.jpg

italia