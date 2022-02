https://it.sputniknews.com/20220206/viaggi-in-aereo-nel-2022-in-italia-le-lowcost-sorpassano-le-compagnie-tradizionali-14943268.html

Ryanair svetta incontrastata, Ita perde terreno. Raddoppiano anche i posti a disposizione rispetto al 2021 su voli nazionali e internazionali. 06.02.2022, Sputnik Italia

L’Italia è sempre più terra di conquista e investimenti per le compagnie aeree, in particolare quelle a basso costo, che puntano sulla ripresa del turismo in estate per far risalire le vendite di biglietti e recuperare dal periodo della pandemia.A dimostrazione di questo, nel 2022 i vettori lowcost metteranno in vendita il doppio dei posti di quelli tradizionali. Si tratta di uno dei dati emersi dall’analisi del Corriere della Sera sulle tendenze esaminate dalla piattaforma specializzata Oag.Ryanair, in questa competizione, resta prima, segue Ita Airways, che però perde il secondo posto a vantaggi di easyJet con l’aumento dei posti messi a disposizione in estate.Complessivamente, sui 49,3 milioni di posti sui voli, il 67% è offerto da compagnie lowcost e il 33% da quelle tradizionali.Un dato storico che ha ribaltato i pesi: nel 2019 i vettori tradizionali avevano un lieve vantaggio, nel 2021 il 51% è invece passato alle compagnie a basso costo.Easyjet supera ItaIl vero salto, nell’offerta, si segnala a partire dai mesi estivi.Ryanair resta prima, ma al secondo posto sale easyJet con l’11,1%.Un trend irreversibilePer gli esperti questo andamento non si invertirà e l’Italia sarà sempre di più dominata dalle lowcost.

