Valtellina, Livigno: non ce l'ha fatta lo sciatore travolto dalla valanga ieri, è morto in ospedale

Non c'è stato nulla da fare per lo sciatore 23enne travolto ieri da una valanga in un fuoripista, è morto all'ospedale di Bergamo per i traumi riportati... 06.02.2022, Sputnik Italia

È morto il ragazzo 23enne che ieri era stato travolto da una valanga a Livigno, in un canalone dove il giovane era finito mentre faceva un fuoripista con un amico.A nulla sono valsi i soccorsi ed il rapido trasferimento all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Indagano sull'incidente il Sagf, Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Bormio, insieme con i carabinieri di Livigno. Il giovane era originario di Breno, nel bresciano.L'amico che lo stava accompagnando nel fuoripista è uscito fortunatamente dall'incidente senza riportare conseguenze.

