USA: 'Niente guerra con la Russia', manifestazione davanti alla Casa Bianca - Video

USA: 'Niente guerra con la Russia', manifestazione davanti alla Casa Bianca - Video

Sabato i manifestanti si sono radunati davanti alla Casa Bianca a Washington DC per opporsi alle proposte di intervento militare statunitense sullo sfondo... 06.02.2022, Sputnik Italia

La manifestazione è stata organizzata da gruppi di estrema sinistra, tra cui Answer Coalition e Code Pink, contro l'intervento USA-NATO nel tentativo di affrontare il potenziamento militare della Russia. La manifestazione si è svolta dopo che Washington ha annunciato che avrebbe inviato truppe extra in Europa per affrontare la crisi, un passo che Mosca ha condannato come "distruttivo".La situazione attorno all'Ucraina, tuttavia, rimane tesa, poiché gli Stati Uniti e la NATO accusano Mosca di ammassare truppe al confine con il paese vicino e stanno inviando i propri contingenti militari nell'Europa orientale.

